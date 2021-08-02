Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи.

Заря в рамках поединка второго тура элитного дивизиона чемпионата Украины отправится в гости к Ингульцу.

Ингулец — Заря

Понедельник, 2 июля, 19:30. Стадион Звезда, Кропивницкий. Главный арбитр встречи — Сергей Бойко. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Ингулец в первом туре чемпионата Украины встречался с донецким Шахтером и потерпел поражение со счетом 1:2. Итог на табло может показаться обманчивым. Петровцы не были близки к ничейному результату и при большой удаче не потерпели разгромное поражение, играя большую часть матча около своих ворот.

Ингулец все равно успел зарекомендовать себя в качестве довольно крепкой команды, а потому Заре вовсе не будет просто. К тому же, луганчане сами не впечатлили в первом туре, минимально уступив Александрии. В этом сезоне Заря вновь попытается занять третье место, а конкуренция будет довольно высокой, потому терять очки на старте нельзя.

Виктору Скрипнику приходится немного перестраивать игру команды после некоторых изменений в центре поля, а потому для этого нужно некоторое время, однако стоит понимать, что спрашивать с тренера будут сполна. К тому же, у Виктора Скрипника есть дополнительная мотивация показать себя, ведь вскоре будет решаться судьба нового главного тренера сборной Украины.

Статистика встреч команд насчитывает всего лишь три матча. Одна победа Зари, ничья и поражение Ингульца. Разница голов за три игры составляет 3-4. Последний поединок между командами завершился со счетом 2:0 в пользу Зари — отметились Жуниор Рейс и Юрченко.

Ожидаем, что луганчане смогут показать свой уровень и добьются победы в отчетной встрече, хотя и Ингулец обязан дать бой.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Заря может потерпеть 260 поражение в УПЛ.

Серия Зари без ничьих с 29 ноября прошлого года продолжается в Чемпионатах 18 игр: 13 побед и 5 поражений.

Ингулец обходится без "мировых" в УПЛ в течение рекордных для клуба 5 игр: 2 победы и 3 поражения.

60 матч Виктора Скрипника у руля Зари в УПЛ.

10 гол в УПЛ может забить Евгений Опанасенко (Ингулец).