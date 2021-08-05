Украина

Футболист будет отдан в аренду.

Вингер киевского Динамо нигериец Бенито перейдет в хорватскую Горицу. Об этом сообщает издание Index.

22-летний хавбек перейдет в Горицу на правах годичной аренды.

Известно, что Бенито заменит вингера Кристияна Ловрича, который с большой вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Бенито выступал за донецкий Олимпик также на правах аренды. На его счету три гола в 18 играх.

Напомним, Бенито перешел в Динамо в январе 2020 года и подписал контракт на три с половиной года.

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