Украина

Зрителей ожидает спарринг между чемпионами Украины и Италии.

Действующего чемпиона Украины, Динамо Киев, ожидает товарищеский поединок с миланским Интером, который стал чемпионом Италии по итогам прошлого сезона.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", стороны договорились о проведении спарринга, который запланирован на субботу, 14 августа. Начало — в 19:30 по киевскому времени.

Местом проведения контрольной встречи между Динамо и Интером станет арена U-Power Stadium в итальянском городе Монца.

Напомним, что до этого, 11 августа, подопечные Мирчи Луческу сыграют перенесенный матч первого тура украинской Премьер-лиги против Миная, который начнется в 19:30 и пройдет на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

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