Украина

Наставник харьковского клуба высказался о предстоящем матче УПЛ с Черноморцем.

Металлист 1925 в рамках поединка третьего тура украинской Премьер-лиги примет на своем поле Черноморец. Главный тренер харьковского клуба Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Совершенно другая команда. Поменялся тренерский штаб и игроки, которые были в команде, ушли. Пришла очень амбициозная молодежь.

В любом случае молодежь хорошая и перспективная, много быстрых игроков, поэтому настраиваем футболистов, что нужно очень внимательно действовать при ответных атаках соперника", — заявил Кривенцов в программе Футбол NEWS.

Напомним, что матч Металлист 1925 — Черноморец состоится сегодня, 6 августа, в 19:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.