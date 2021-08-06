Смотрите обзор поединка на Fotball.ua.
Металлист 1925 - Черноморец, УПЛ
06 августа 2021, 22:10
В рамках третьего тура УПЛ харьковский Металлист 1925 сумел вырвать победу в домашней игре против Черноморца (3:2).
Голами за харьковчан отмечались Батюшин, Голодюк и был автогол Дубко. За одесситов дублем отметился Бугай.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Металлист 1925 — Черноморец 3:2
Голы: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (авт.) — Бугай, 17, 43
Металлист 1925: Сидоренко — Жичиков (Ермаков, 81), Ткачук, Шершень, Западня — Голодюк (Задерака, 81), Габелок, Крыськив — Протасов, Фабиньо (Ременюк, 75), Батюшин (Дмитренко, 74).
Черноморец: Варакута — Путря (Скорко, 74), Кадири, Дубко, Кузык — Брагару (Мащенко, 76), Билошевский (Тлумак, 67), Михайленко, Штогрин (Авагимян, 26) — Ванат, Бугай (Исаенко, 67).
Предупреждения: Задерака — Ванат.