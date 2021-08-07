Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Рух в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины примет на своем поле Верес.

Рух — Верес

Суббота, 7 августа, 17:00. Стадион Арена Львов, Львов. Главный арбитр встречи — Александр Дердо. Трансляция — телеканал Футбол 2.

Рух подходит к поединку с нулем в графе набранных баллов после двух проведенных матчей. В первом туре команда противостояла новичку лиги харьковскому Металлисту 1925 и уступила со счетом 1:2. Во втором же туре Рух потерпел поражение от Ворсклы со счетом 0:2. После этого на тренерском посту команды произошли изменения — место Федика занял Кучук.

Понятно, что ожидать существенных изменений от Леонида Кучука за столь короткий период времени не стоит, но все футболисты будут полны желания показать себя во всей красе, чтобы заручиться доверием нового тренерского штаба уже с первых матчей.

Верес, в свою очередь, находится на одну позицию выше Руха в турнирной таблице. В первом туре команда сыграла вничью с Колосом — 0:0. Во втором же туре Верес ждало испытание чемпионом страны — Динамо. Киевляне еще до шестой минуты отправили в ворота соперника два мяча и закрыли вопрос о победителе.

Примечательно, что Рух и Верес ни разу не пересекались в рамках чемпионатов Украины. Команды из официальных игр противостояли друг другу только в рамках Кубка Украины — тогда Рух добился победы со счетом 2:1.

Ориентировочные составы: