Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Днепр-1 в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины примет на своем поле Мариуполь.

Днепр-1 — Мариуполь

Суббота, 7 августа, 19:30. Стадион Днепр Арена, Днепр. Главный арбитр встречи — Геннадий Серпутько. Трансляция — телеканал Футбол 2.

Днепр-1 после двух сыгранных матчей расположился на четвертой строчке турнирной таблицы с четырьмя набранными баллами. В первом туре днепряне без каких-либо проблем обыграли Черноморец, отправив в ворота соперника три безответных мяча. Во втором же туре Днепр-1 сыграл вничью с Ворсклой, что можно оценивать как положительный результат, учитывая ход поединка.

По началу сезона и раскладам перед ним возникает ощущение, что Днепр-1 готов бороться за зону еврокубков. У команды есть костяк, качественный и глубокий состав и тренерский штаб, который знает как это использовать. Мариуполь, в свою очередь, таким похвастаться не может.

Команда Остапа Маркевича в каждый сезон входит с новым составом и лишь несколько футболистов остаются неизменными. В первом туре азовцы играли против Львова — та встреча завершилась ничейным результатом со счетом 1:1. Во втором туре Мариуполь и вовсе потерпел поражение — команду Остапа Маркевича огорчила Десна.

В прошлом сезоне команды играли дважды — оба матча получились довольно зрелищными. Игра в Днепре завершилась победой Мариуполя со счетом 2:1, а вот второй поединок увенчался результативной ничьей со счетом 2:2.

Тренерский штаб Мариуполя не сможет рассчитывать на Алексея Кащука, который в предыдущей игре получил красную карточку. Также не сыграет Федор Маслов, однако его никто и не ждал в стартовом составе азовцев.

Ориентировочные составы: