Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовский Рух и ровенский Верес.

Субботнюю программу третьего тура украинской Премьер-лиги будет открывать противостояние во Львове между местным Рухом и ровенским Вересом.

После поражения от Ворсклы (0:2), "желто-черные" сменили главного тренера, а Леонид Кучук в своем первом стартовом составе решил использовать Юрия Панькива на линии ворот, в то время как Павел Ориховский займет место в центре поля.

В то же самое время, Юрий Вирт, на фоне разгрома от киевского Динамо (0:4), предпочел использовать Дмитрия Махнева в центре обороны, в то время как Виталий Дахновский сыграет на правом фланге полузащиты, а рядом с ним расположится Дмитрий Клец. В атаке пару Роберту Гегедошу составит Михаил Шестаков.

Рух: Панькив — Гагун, Белый, Дидык, Мысык — Мартынюк — Бойчук, Ориховский, Федорчук, Климчук — Борячук.

Запасные: Бандура, Альваренга, Кондраков, Кухарук, Сыч, Кузык, Притула, Карасюк, Лях.



Верес: Когут — Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов — Дахновский, Клец, Кучеров, Г. Пасич — Гегедош, Шестаков.

Запасные: Кичак, Мирошник, Полюлях, Петько, Е. Пасич, Тимофеенко, Гечев, Сергийчук, Панасенко.

Матч Рух — Верес начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.