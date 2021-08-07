Подопеные Юрия Вирта противостоят Руху.
Михаил Шестаков, НК Верес
07 августа 2021, 18:14
В рамках третьего тура УПЛ львовский Рух принимает ровенский Верес.
В первом тайме Рух дважды отличился. Сначала забил Борячук, а следом, на 10 минуте, отличился Климчук.
Но к перерыву ровенский клуб все же сумел отыграть один мяч. Гол от Шестакова вышел очень эффектным.
К слову, Верес впервые в данном сезоне расписался в воротах противников. Команда Юрия Вирта в режиме онлайн занимает 14 место в таблице чемпионата.