Украина

Подопеные Юрия Вирта противостоят Руху.

В рамках третьего тура УПЛ львовский Рух принимает ровенский Верес.

В первом тайме Рух дважды отличился. Сначала забил Борячук, а следом, на 10 минуте, отличился Климчук.

Но к перерыву ровенский клуб все же сумел отыграть один мяч. Гол от Шестакова вышел очень эффектным.

К слову, Верес впервые в данном сезоне расписался в воротах противников. Команда Юрия Вирта в режиме онлайн занимает 14 место в таблице чемпионата.