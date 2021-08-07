Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и Александрия.

Третий тур украинской Премьер-лиги продолжится поединком в Киеве, где на НСК Олимпийский донецкий Шахтер будет принимать Александрию.

Роберто Де Дзерби, на фоне гостевого матча против бельгийского Генка (2:1), дал отдохнуть всем "летним" новичкам своей команды, в то время как Марлос, Мудрик и Дентиньо получили игровое время с первых минут.

В то же самое время, Юрий Гура, после поражения от закарпатского Миная (0:1), решил использовать Клаудио Спинелли на острие атаки, по правую руку от которого расположится Владимир Одарюк, а в центральной линии отмечаем выход Юрия Копины.

Шахтер: Трубин — Додо, Матвиенко, Витао, Корниенко — Майкон, Степаненко — Марлос, Алан Патрик, Мудрик — Дентиньо.

Запасные: Пятов, Кривцов, Марлон, Маркос Антонио, Тете, Траоре, Судаков, Конопля, Педриньо.



Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Копина, Ковалец, Демченко — Одарюк, Спинелли, Третьяков.

Запасные: Горох, Мельник, Стецьков, Калюжный, Дрышлюк, Кожушко, Рыбалка, Новиков, Устименко.



Матч Шахтер — Александрия начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.