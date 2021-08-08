Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская Заря и Динамо Киев.

Третий тур украинской Премьер-лиги продолжится поединком в Запорожье, где состоится центральная игра всего уик-энда нашего футбола — луганская Заря принимает киевское Динамо.

Виктор Скрипник, после победы над петровским Ингульцом (5:1), решил использовать с первых минут "летнего" новичка команды Кристиана в качестве замены Сергею Булецы.

В то же самое время, Мирча Луческу, на фоне победы над ровенским Вересом (4:0), сделал достаточно много изменений в составе своей команды. На правом фланге обороны мы будем наблюдать за игрой Томаша Кендзеры, в то время как по левую руку от него расположится Илья Забарный. В опорную зону вернулся Си=ергей Сидорчук, а Виктор Цыганков занял привычное место на правом фланге атаки,. На противоположной стороне поля расположился Жерсон Родригес, а на острие атаки место в очередной раз было доеверено Денису Гармашу.

Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский — Кочергин, Назарина, Кристиан, Громов — Шахаб, Аллахьяр.

Запасные: Мацапура, Руфати, Снурницын, Жуниньо, Цвек, Кабаев, Лунев, Фримпонг, Гладкий.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Родригес — Гармаш.

Запасные: Бойко, Шепелев, Де Пена, Леднев, Андриевский, Караваев, Сидклей, Тымчик, Кулач.



Матч Заря — Динамо Киев начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.