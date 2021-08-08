Современные тенденции решил поддержать игрок Черноморца в выездном поединке против Металлиста 1925.
Фото ФК Металлист 1925
08 августа 2021, 19:54
В стартовом поединке третьего тура УПЛ между Металлистом 1925 и Черноморцем произошло знаменательное событие в истории Украинской Премьер-лиги.
Защитник гостей, срезавший мяч в свои ворота простре прострела Фабиньо, стал автором 10 000-го гола хозяев в элитном украинском дивизионе. Ранее юбилейные голы хозяев поля не были забиты с помощью гостей.
|номер
|автор
|дата
|клуб
|соперник
|гол
|счет
|1
|06.03.1992
|Юрий Сак
|Черноморец
|Карпаты
|27' (1:1)
|2:2
|1000
|15.05.1994
|Евгений Сапрыкин
|Металлург З
|Волынь
|56' (1:0)
|2:0
|2000
|22.04.1996
|Юрий Мокрицкий
|Карпаты
|ЦСКА
|32' (1:0)
|1:1
|3000
|08.08.1998
|Олег Симаков
|Кривбасс
|Металлург Д
|78' (2:0)
|2:0
|4000
|07.07.2001
|Алексей Бахарев
|Шахтер
|Говерла
|52' (3:1)
|5:1
|5000
|29.08.2004
|Олег Гусев
|Динамо
|Черноморец
|1' (1:0)
|3:1
|6000
|07.10.2007
|Оньескачи Нвоха
|Металлист
|Кривбасс
|90+3' (3:2)
|3:2
|7000
|07.11.2010
|Тайсон
|Металлист
|Таврия
|45+1' (1:3)
|2:3
|8000
|30.09.2013
|Владимир Аржанов
|Арсенал
|Севастополь
|61' (2:1)
|3:1
|9000
|27.08.2017
|Валерий Федорчук
|Верес
|Шахтер
|2' (1:2)
|1:3
|10000
|06.08.2021
|Алерий Дубко (авт)
|Металлист 1925
|Черноморец
|66' (3:2)
|3:2
Интересно, что лидерами результативности на своем поле являются Шахтер (1066 голов), Динамо (1043) и Днепр (665). В то же время больше всего пропускали на выезде Карпаты Л (600), Металлург З (550) и Мариуполь (523).