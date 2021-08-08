Украина

Современные тенденции решил поддержать игрок Черноморца в выездном поединке против Металлиста 1925.

В стартовом поединке третьего тура УПЛ между Металлистом 1925 и Черноморцем произошло знаменательное событие в истории Украинской Премьер-лиги.

Защитник гостей, срезавший мяч в свои ворота простре прострела Фабиньо, стал автором 10 000-го гола хозяев в элитном украинском дивизионе. Ранее юбилейные голы хозяев поля не были забиты с помощью гостей.

номер автор дата клуб соперник гол счет 1 06.03.1992 Юрий Сак Черноморец Карпаты 27' (1:1) 2:2 1000 15.05.1994 Евгений Сапрыкин Металлург З Волынь 56' (1:0) 2:0 2000 22.04.1996 Юрий Мокрицкий Карпаты ЦСКА 32' (1:0) 1:1 3000 08.08.1998 Олег Симаков Кривбасс Металлург Д 78' (2:0) 2:0 4000 07.07.2001 Алексей Бахарев Шахтер Говерла 52' (3:1) 5:1 5000 29.08.2004 Олег Гусев Динамо Черноморец 1' (1:0) 3:1 6000 07.10.2007 Оньескачи Нвоха Металлист Кривбасс 90+3' (3:2) 3:2 7000 07.11.2010 Тайсон Металлист Таврия 45+1' (1:3) 2:3 8000 30.09.2013 Владимир Аржанов Арсенал Севастополь 61' (2:1) 3:1 9000 27.08.2017 Валерий Федорчук Верес Шахтер 2' (1:2) 1:3 10000 06.08.2021 Алерий Дубко (авт) Металлист 1925 Черноморец 66' (3:2) 3:2

Интересно, что лидерами результативности на своем поле являются Шахтер (1066 голов), Динамо (1043) и Днепр (665). В то же время больше всего пропускали на выезде Карпаты Л (600), Металлург З (550) и Мариуполь (523).