Украина

Хавбек "горняков" поделился своими впечатлениями после возвращения на поле после длительного восстановления от травмы.

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал свое возвращение на поле в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского Генка (2:1).

Напомним, 31-летний украинец до матча с Генком в последний раз выходил на поле в конце марта в поединке против Львова (2:3).

"Ощущения сравнимы с дебютом. Впечатления, что я пропустил год. Очень длительная пауза, поэтому эмоции, как будто я впервые выхожу на поле — мурашки и небольшой мандражик присутствовал, но я его прогонял.

Приятные эмоции, через них прикольно проходить. Любому футболисту помогает, когда 12-й игрок тебя подгоняет и поддерживает. Это только на руку всей команде", — сказал Коноплянка в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Лассина Траоре забил 200-й гол Шахтера в Лиге чемпионов.