Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Ворскла в рамках поединка четвертого тура чемпионата Украины отправится в гости к скромному Вересу.

Верес — Ворскла

Суббота, 14 августа, 17:00. Стадион Авангард, Луцк. Главный арбитр встречи — Виталий Романов. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Верес после трех сыгранных матчей в чемпионате Украины набрал один балл и находится внизу турнирной таблицы. Команда из Ровно по всем статьям уступила Динамо Киев, смогла отобрать очки у Колоса и в борьбе проиграла Руху, хоть и показала неплохую игру.

Сейчас можно наблюдать как в Вересе происходит осознание того, что имеющегося состава недостаточно для решения серьезных задач в УПЛ. Тренерский штаб и, наверное, сами футболист постепенно осознают уровень лиги. Тем не менее, времени что-либо кардинально менять уже нет. Юрий Вирт говорил в интервью, что ждет от своих игроков большего.

Ворскла, в свою очередь, больше не обременена еврокубковыми баталиями и может вновь сосредоточиться на чемпионате Украины. Полтавчане после трех проведенных матчей набрали семь очков и находятся на четвертой строчке турнирной таблицы. Подопечные Максимова выглядят очень "крепким орешком", а потому вполне могут рассчитывать на три балла в данной встрече.

В прошлом туре Ворскла разгромила Львов, который в этом сезоне неплохо себя зарекомендовал, со счетом 4:1. Если не брать в учет матчи против финского КуПС, то полтавчане выглядят очень неплохо в этом сезоне.

История противостояний этих команд насчитывает два матча — в обоих победу праздновала Ворскла. Общий счет — 4:1 в пользу полтавчан.

Отдельного внимания достойна форма Степанюка, который забил в каждом из трех предыдущих матчей УПЛ.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Ворскла может добыть 250 победу в УПЛ.

Верес может пропустить 50 гол на своем поле в чемпионатах (еще 1 мяч).

Беспроигрышная серия Ворсклы длится в УПЛ 5 игр: + 3 = 2, а голевая — 6 игр (12 мячей).

Безвыигрышная серия Вереса продолжается в чемпионатах 8 игр: 2 ничьи и 6 поражений.

Голевая серия Руслана Степанюка (Ворскла) продолжается в УПЛ 3 игры — 4 мяча.

Юрий Максимов во главе различных клубов может отпраздновать 60 победу в УПЛ.

10 гол в УПЛ может забить Владислав Вакула (Ворскла).