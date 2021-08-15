Украина

Football.ua представляет анонс матча украинской Премьер-лиги-2021/22.

Воскресную часть противостояний в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги будут открывать ковалевский Колос и львовский Рух.

Колос — Рух

Воскресенье, 15 августа, 17:00. Колос, с. Ковалевка. Главный арбитр — Юрий Иванов (Макеевка, Украина). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Руководство "желто-черных" оказалось наиболее нетерпеливым среди всех клубов УПЛ, показав моментальную реакцию на два поражения команды на старте сезона. Опытный наставник Леонид Кучук пришел в коллектив на освобожденное Иваном Федыком место, взял бразды правления в свои руки, и с первой же попытки дал результат. Рух в прошлом туре обыграл новичка "элиты", ровенский Верес (2:1), и теперь соседствует со своим оппонентом по предстоящему противостоянию.

К большому сожалению украинской публики, международные похождения ковалевского Колоса завершились уже на первом препятствии в виде казахстанского Шахтера. Лишний раз пинать "колосков" по этому поводу не особо имеет смысл, однако ради ответного противостояния в далеком от нас Нур-Султане пришлось пожертвовать матчем против Миная, поэтому единственный забитый мяч, который принес команде Костышина сразу четыре очка за два тура, так и остается единственным в ее активе. Осечка на международном уровне — это проблема глобального характера или же просто ситуативная неудача?

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Руслана Костышина. Так, на победу Колоса предлагается коэффициент 2,11, тогда как потенциальный успех Руха оценивается показателем 3,65. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,30.