Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ПФК Львов и Александрия.
Александр Ильющенков, фото МАРКИЯН ЛЫСЕЙКО, FOOTBALL.UA
15 августа 2021, 19:17
ПФК Львов в рамках поединка четвертого тура чемпионата Украины примет на своем поле Александрию.
Тренерский штаб львовян доверил место в рамке ворот Ильющенкову. Отметим, что у Александрии изменений в сравнении с прошлым матчем не произошло.
ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля, Романчук, Махмутович, Якимец — Грисьо, Политыло, Довгий, Эрнест — Альваро — Ренан.
Запасные: Костик, Шина, Крушинский, Хамелюк, Семенив, Бусько, Чиряк, Брикнер, Ныч.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Копина, Ковалец, Демченко — Одарюк, Спинелли, Третьяков.
Запасные: Ермаков, Мельник, Стецьков, Калюжный, Дрышлюк, Кожушко, Гринь, Новиков, Устименко.
Матч ПФК Львов — Александрия начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.