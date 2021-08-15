Украина
15 августа 2021, 21:26
Александрия поделила очки со Львовом на фоне победы над Шахтером
Команды обменялись забитыми мячами.
ПФК Львов — Александрия, фото УПЛ
15 августа 2021, 21:26
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
ПФК Львов — Александрия 1:1
Голы: Ренан, 45+2 — Спинелли, 52
На 14-й минуте Альваро Тавареш (ПФК Львов) не забил пенальти (вратарь).
ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля, Романчук, Махмутович, Якимец — Грисьо (Брикнер, 64), Политыло (Чиряк, 77), Довгий, Эрнест (Семенив, 88) — Альваро (Шина, 63) — Ренан (Ныч, 77).
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Копина (Калюжный, 46), Ковалец, Демченко — Одарюк (Кожушко, 70), Спинелли (Устименко, 71), Третьяков.
Предупреждения: Ренан, Альваро.