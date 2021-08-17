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Football.ua анализирует о том, как играет последний соперник донецкого Шахтера на пути ко групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА — Монако.

Монако — последние препятствие для Шахтера на пути к групповому этапу Лиги Чемпионов. Из всех возможных соперников донецкому клубу попался один из самых сложных: третья команда Франции с россыпью молодых талантов и опытным тренером.

Но и у французского клуба хватает игровых проблем. Каких именно и за счет чего Шахтер сможет пройти монегасков — рассказывает Football.ua

Как Монако пробилось в Лигу Чемпионов?

Прошлый сезон стал для Монако началом нового курса. Весной 2020-го года французские власти не разрешили доигрывать Лигу 1 из-за коронавирусной пандемии. Тот, самый короткий в истории французского футбола сезон, Монако закончило на 10-м месте. Команду старого-нового тренера Леонарду Жардима лихорадило, и владельцы приняли решения искать новый путь развития.

Лицом новой эпохи стал Нико Ковач. Хорватский специалист успешно работал с франкфуртским Айнтрахтом (относительно возможностей Айнтрахта, конечно) и провалился в Баварии. После года простоя, Нико взял новый проект, и за короткие строки подлатал в нем большинство дыр. Монако стал играть стабильней и начал разбавлять радиоактивную молодежь опытными футболистами. Главный из таких игроков — Кевин Фолланд.

В первый свой сезон во Франции Кевин наколотил 16 мячей. Вместе с Виссамом Бен Йеддером, немец обеспечивал мощь Монако в атаке. Как результат — третье место с отставанием в четыре очка от ПСЖ. Попутно, Монако вышел в финал Кубка Франции, где достойно, но все же проиграл тем же парижанам.

Как в Монако провели лето и начали новый сезон?

Летом Монако, как всегда, продавал. Из команды ушли двое крайних защитников: немца Беньямина Хенрихса вернули на родину, а Фоде Балло-Туре переманили в Милан. Потери — неприятные, но не смертельные: оба игрока хоть и были основными, но игру команду не определяли.

Взамен, в княжестве решили усилить атаку. Из Германии вытянули молодого и перспективного Исмаила Якобса, из голландского АЗ приехал еще более молодой и перспективный Майрон Боаду. Из Лиона переманили особо ненужного там полузащитника Жеана Лукаса, а с Баварии на сезон спасли от Нойера вратаря Александра Нюбеля.

Новые игроки, пока что, Монако не помогают. За два тура Лиги 1 монегаски успели сыграть в ничью с Нантом (1:1) и обидно влететь Лорьяну (0:1). Зато, в квалификации Лиги Чемпионов более чем уверенно дважды обыграли Спарту (2:0 в гостях и 3:1 дома соответственно).

Как играет Монако?

Новый сезон Монако начал с поисков себя. В четырех матчах Нико Ковач перепробовал три схемы: со Спартой сражались при помощи 4-4-1-1, с Нантом пробовали классические 4-4-2, а Лорьяну проигрывали в 3-4-3. Похоже, Нико ищет варианты, как сделать команду образца прошлого сезона еще сильнее. Основный модулем, вероятней всего, останется схема с двумя нападающими.

Главное достоинство этого Монако — это индивидуально-сильное нападение. Кроме Фолланда и Бен Йеддера там блистает молодой Софьян Диоп. Желсон Мартинш, в помощь к которым приехали Якобс и Боаду. Но даже без новичков атака Монако — третья в лиге. Больше чем они, забили только в Париже и Лионе. Атакуют монегаски разнообразно, быстро и агрессивно. На владении не настаивают (средний процент за прошлый сезон — 53%), хороши в быстрых переходах и на стандартах. На быстрых игроках Монако часто фолят — за прошлый сезон судьи поставили для команды из княжества 11 пенальти.

Куда хуже дела у монегасков в защите. Команда пропустила 42 гола: это на уровне 6-10 мест. Закончить матч "на 0" для Монако было сродни большому празднику.

Виноватых Нико Ковач, почему-то, начал искать в воротах. В команде за прошлый сезон пробовали троих вратарей — Бенджамина Лекомта, легенду Сандерленда Вито Манноне и молодого поляка Радослава Маевского. У каждого из них хватало факапов и выбирать лучшего из троих Нико Ковач не стал. И забрал с Баварии Александра Нюбеля. Который, кстати, тоже уже успел наиграть на критику в матче с Нантом. И пока не впечатляет, хоть и времени для оценки пока что очень мало.

Кого в Монако стоит опасаться?

В первую очередь, дуэта Фолланд – Бен Йеддер. Вдвоем француз и немец забили половину голов Монако в прошлом сезоне. Пара форвардов опасна на стандартах, хорошо играет вверху, находит зоны в чужой штрафной и без проблем продавливает защитников соперника (у Шахтера с этим проблем всегда хватало).

Помогает паре нападающих Софьян Диоп. Молодой француз наколотил в прошлом сезоне 7 голов, кружил головы соперников шикарным дриблингом и отличным продвижением мяча на скорости.

Главная молодая звезда Монако сейчас — это Орельян Тчуамени. Шутки-шутками, но 21-летний опорник уже сейчас — один из самых незаменимых игроков клуба. Он весь прошлый сезон выжигал центр поля, приводил к уму проблемный центр полузащиты, попутно забил 2 гола и отдал 4 голевые.

Не угасает в Монако талант Сеска Фабрегаса. Испанский ветеран в солидном футбольном возрасте продолжает быть основным и незаменимым игроком. Сеск — главный по продвижению мяча через пас, в полузащите Монако он — всегда нужный и активный, хоть и беговой работы с каждым годом становится все меньше.

Прогноз на матч

Шахтеру повезло играть с Монако в начале сезона. Чемпионат Франции иллюстрирует: Ковач только-только нащупывает команду, очевидных решений под любого соперника у него пока нет. В далекой от лучшей формы сезон начинают главные атакующие лидеры команду. За почти 70 минут мачта с Лорьяном, после пропущенного гола, звездные форварды не смогли отыграть хотя бы один мяч и вырвать ничью. Хотя аномально много владели мячом — более 73%.

Старт сезона из-за травмы пропускает и Александр Головин. Вместе с Фабрегасом игрок отвечает за созидание и продвижение мяча. Но если главная сила Фабрегаса — в тонких и точных пасах, то Головин максимально эффективен в продвижении мяча в ногах.

Очевидная слабая сторона Монако — это оборона. Против монегасков Шахтеру точно нет нужды закрываться и играть вторым номером. В то же время важно не допускать контратак и быть внимательным при подачах в штрафную.

Монако не выглядим непроходимым соперником. Хоть Шахтеру точно будет не просто обыграть монегасков.

Ориентировочный состав Монако: Нюбель — Сидибе, Дисаси, Бадьяшиль, Кайо Энрике — Диоп, Тчумени, Фарбегас, Мусаба — Бен Йеддер, Боади.

Прогноз: проход Шахтера