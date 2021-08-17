Украина

Первенство Украины набрало 7,25% по формуле интенсивности.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал опубликовал отчет по интенсивности игры в сезоне-2020/21 среди чемпионатов по всему миру.

Так, по данным этого отчета, украинская Премьер-лига заняла 17-е место, набрав 7,25% по формуле интенсивности при средней преодолеваемой дистанции футболистов в матчах, которая составила 9941 метр.

Отметим, что формула интенсивности представлена в процентах и выведена в отношении общей дистанции футболиста в матче к передвижению по полю с максимальными усилиями.

Вашему вниманию топ-20 чемпионатов в мире по интенсивности игры:

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