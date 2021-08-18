Украина

Подопечные Мирчи Луческу упустили победу над петровцами.

Динамо Киев в рамках поединка четвертого тура чемпионата Украины играло против Ингульца на стадионе им. Лобановского и не смогло добиться победы.

Подопечные Мирчи Луческу открыли счет благодаря автоголу Шишки, но петровцы быстро восстановили паритет усилиями Коваленко.

Вплоть до финального свистка счет матча больше не менялся.

Ингулец — Динамо 1:1

Голы: Коваленко, 76 — Шишка, 71 (в свои ворота)

Ингулец: Шуст — Полегенько, Салем, Ковалев, Опанасенко — Запорожец, Шишка, Бартулович (Коваленко, 69) — Шарай (Головкин, 85), Ситало (Гопей, 68), Козак (Асмелаш, 69)

Динамо: Бущан — Караваев (Кендзера, 80), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 90+2) — Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 80) — Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 63) — Гармаш (Вербич, 63)

Предупреждения: Шарай, Бартулович, Головкин — Сидорчук, Шапаренко