Украина

Наставник харьковской команды Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от предстоящего матча против Ворсклы.

Полтавская Ворскла примет Металлист 1925 в рамках матча-открытия пятого тура УПЛ.

Наставник харьковчан Валерий Кривенцов рассказал о подготовке своей команды к предстоящему матчу, заявив, что его подопечные будут играть на победу.

"Сейчас каждая игра и тяжелая, и интересная. Поэтому посмотрим как получится. Я уже говорил: мы выбрали направление, наша команда не отходит от своего рисунка игры, от организации, от структуры. Однако очень многое зависит от команды соперников, насколько она позволяет нам проявить свои лучшие качества.

Анцент, как всегда делали на всех компонентах. Это и защита, и выход из защиты, и атака, высокий прессинг, средний блок — много компонентов. Плюс, конечно, стандартные положения", — цитирует наставника клубная пресс-служба.

Напомним, матч Ворскла — Металлист 1925 состоится в пятницу, 20 августа, старт встречи ожидается в 19:30.