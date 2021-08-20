Украина

Полузащитник Металлиста 1925 поделился ожиданиями от предстоящего матча УПЛ.

Полтавская Ворскла примет Металлист 1925 в рамках матча-открытия пятого тура УПЛ.

Полузащитник харьковского клуба Олег Голодюк поделился ожиданиями от предстоящего матча, рассказав о настрое команды перед матчем.

"Готовимся к матчу в обычном режиме, детально разобрали игру против Шахтера. Тренерский штаб указал нам на наши ошибки, чтобы они не повторялись в будущем. Настраиваемся на очень сложную игру против сильной команды.

Ворскла — очень сильная команда. Особенно дома, они играют агрессивно. Нам нужно будет приложить максимум усилий, чтобы победить", — цитирует Голодюка клубная пресс-служба.

Напомним, матч Ворскла — Металлист 1925 состоится в пятницу, 20 августа, старт встречи ожидается в 19:30.