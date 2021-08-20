Украина

"Сине-золотые" собирают средства на лечение Виктории Полюге.

Перед матчем УПЛ против Ингульца игроки ФК Львов выйдут на поле в форме с призывом помочь спасти львовянку Викторию Полюгу.

На форме будет размещен хэштег #ВрятуємоВшкторіюРазом – cообщил официальный сайт ФК Львов.

Диагноз Виктории — спинально-мышечная атрофия. Ребенок теряет возможность двигаться, глотать и дышать, что приводит к ранней смерти.

Болезнь называют самой дорогой в мире, поскольку ее можно излечить уколом, который стоит 65 миллионов гривен. Виктория уже находится в клинике в США, остается собрать 39 миллионов гривен.

Укол необходимо сделать до того, как ребенку исполнится 2 года. В случае Виктории необходимо собрать полную сумму до 1 сентября.

Детально об информации и том, как помочь, можно ознакомиться на сайте ФК Львов и по ссылке.