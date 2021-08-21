Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

Верес в рамках поединка пятого тура элитного дивизиона чемпионата Украины сыграет на своем поле против Миная.

Верес — Минай

Суббота, 20 августа, 17:00. Стадион Авангард, Луцк. Главный арбитр встречи — Анатолий Абдула. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Верес перед пятым туром находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы с двумя набранными баллами. Подопечные Юрия Вирта успели отобрать очки у Колоса и Ворсклы. Если в двух первых играх чемпионата Верес даже не смог забить, то последние игры проходят с голами, что вселяет оптимизм в болельщиков команды.

Минай, в свою очередь, после трех сыгранных матчей набрал четыре очка и находится на десятой строчке турнирной таблицы. В первом туре подопечные Кобина минимально обыграли Александрию, но затем уступили Динамо со счетом 0:2. Неделю назад же Минай противостоял Заре и смог отобрать у луганчан очки.

Подобный поединок можно смело назвать "игрой за шесть очков". Обе команды приблизительно одного уровня, а потому игра будет идти на три результата. Оборона команды Кобина, конечно, выглядит несколько надежнее, но в данном противостоянии это может быть не так ощутимо. Соперники, скорее всего, будут действовать аккуратно, не рискуя форсировать развитие событий.

История противостояний между Вересом и Минаем насчитывает четыре поединка — одна победа Вереса, два триумфа Миная и ничья. В феврале команды играли на сборах и тогда Минай победил с разгромным счетом — 4:0.

Минай пока что провел только три матча и в случае победы в данной игре может подтянуться к командам, которые претендуют на еврокубки.

Ориентировочные составы: