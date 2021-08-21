Футболит уже не первый раз отправляется на Родину.
Аллахьяр, ФК Заря
21 августа 2021, 15:55
Нападающий луганской Зари Аллахьяр Сайядманеш получил вызов в0 сборную Ирана, сообщает пресс-служба клуба.
В рамках сбора Иран проведет два матча в рамках квалификации на чемпионат мира-2022.
Сначала 2 сентября Иран сыграет дома в Тегеране с Сирией, а затем на выезде с Ираком в столице Катара Дохе 7 сентября.
Отметим, что несмотря на молодой возраст — 20 лет, футболист уже не первый раз вызывается в свою сборную. На его счету 2 матча и 1 гол.
Ранее сообщалось, что полузащитники Зари Владислав Кабаев и Сергей Булеца попали в резервный список сборной Украины.
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