Украина

Футболит уже не первый раз отправляется на Родину.

Нападающий луганской Зари Аллахьяр Сайядманеш получил вызов в0 сборную Ирана, сообщает пресс-служба клуба.

В рамках сбора Иран проведет два матча в рамках квалификации на чемпионат мира-2022.

Сначала 2 сентября Иран сыграет дома в Тегеране с Сирией, а затем на выезде с Ираком в столице Катара Дохе 7 сентября.

Отметим, что несмотря на молодой возраст — 20 лет, футболист уже не первый раз вызывается в свою сборную. На его счету 2 матча и 1 гол.

Ранее сообщалось, что полузащитники Зари Владислав Кабаев и Сергей Булеца попали в резервный список сборной Украины.

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