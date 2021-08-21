Украина

Команды провели 2 тайма по 20 минут на мини-футбольной площадке.

В хорватском Сплите 20 августа состоялся финал Молодежных спортивных игр (YSG).

Важной частью программы международного финала стал выставочный матч с участием звезд футбола.

За команду звезд сыграли: директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна, президент УЕФА Александер Чеферин, а также Звонимир Бобан, Предраг Миятович, Марио Станич, Луиш Фигу, Фернандо Йерро, Максвелл, Флоран Малуда и другие.

Против легенд играли непосредственно участники YSG – юноши из трех стран (Босния и Герцеговина, Хорватия и Сербия).

Команды провели 2 тайма по 20 минут на мини-футбольной площадке с искусственным покрытием. Дети победили звезд со счетом 5:4. Первый гол в матче забил Александер Чеферин, а Дарио Срна в концовке отметился дублем с передач Малуда и Фигу.

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