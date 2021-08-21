Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Верес Минай, фото Верес
21 августа 2021, 20:19
Верес в рамках поединка пятого тура чемпионата Украины принимал на своем поле Минай и добился минимальной победы.
Судьбу поединка решил точный удар Гегедоша на исходе часа игры. Благодаря данной победе Верес временно поднялся на десятое место турнирной таблицы.
Предлагаем вам обзор поединка:
Верес — Минай 1:0
Голы: Гегедош, 60.
На 66-й минуте Рустам Ахмедзаде (Минай) не забил пенальти (вратарь).
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях (Клец, 77), Кучеров — Е. Пасич (Дахновский, 85), Гегедош (Гечев, 67), Г. Пасич (Тимофеенко, 86) — Сергийчук (Полюлях, 76).
Минай: Кучер — Кныш (Гончар, 67), Горин, Матич (Векляк, 68), Лиховидько, Багайоко (Синегуб, 67) — Хахлев, Петрусенко — Кобак (Билоног, 55), Селезнев (Ахмедзаде, 56), Кулиев.
Предупреждения: Сергийчук — Горин, Кулиев.
На 90+3-й минуте был удален Виталий Дахновский (Верес) (грубое нарушение).