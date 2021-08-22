Украина

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Александрия в рамках пятого тура чемпионата Украины пожалует в гости к Колосу.

Колос — Александрия

Воскресенье, 21 августа, 19:30. Главный арбитр встречи — Ярослав Козык. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Колос после трех сыгранных матчей набрал пять очков и идет в середине турнирной таблицы, оставаясь одной из четырех команд УПЛ, которые еще не проигрывали. В первом туре ковалевцы поделили очки с Вересом, затем обыграли Металлист 1925 и сыграли вничью с Рухом. Кроме того, подопечные Костышина больше не обременены еврокубками и могут вновь сосредоточиться на внутреннем первенстве.

Александрия, в свою очередь, уже успела провести четыре матча и набрала семь очков, которые позволяют идти в верхней части турнирной таблицы. Однако стабильности александрийцам очень не хватает. Они смогли обыграть Шахтер и Зарю, но уступили Минаю и сыграли вничью со Львовом в последнем матче.

По началу сезона довольно сложно идентифицировать задачи обеих команд. Колос, вероятно, опять хочет попасть в еврокубки. Да и Александрия вряд ли захочет отказывать себе в таком удовольствии, а потому матч будет очень напряженным и принципиальным, что лишь добавит интерес для нейтральных болельщиков.

Последний раз команды встречались на минувших летних сборах — тогда ковалевцы оказались сильнее, добившись победы со счетом 2:0. ТГолами отметились Денис Костышин и Нуриев.

Отметим, что Руслан Костышин не сможет рассчитывать на Максима Максименко и Маттию Рома из-за дисквалификации.

Ориентировочные составы: