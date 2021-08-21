Украина
21 августа 2021, 21:30
Шахтер одолел Черноморец в ураганном поединке
Коллектив Юрия мороза большую часть игрового времени провел в меньшинстве.
Черноморец — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк
21 августа 2021, 21:30
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Черноморец — Шахтер 0:3
Голы: Судаков, 34, Алан Патрик, 45+5, Соломон, 90+3
Черноморец: Кучерук — Путря (Скорко, 84), Кадири, Дубко, Кузык — Билошевский, Михайленко — Брагару (Исаенко, 66), Вачиберадзе (Кравченко, 78), Авагимян (Тлумак, 78) — Бугай (Ванат, 66).
Шахтер: Пятов — Конопля, Кривцов, Матвиенко (Витао, 62), Исмаили (Корниенко, 62) — Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 62) — Марлос, Судаков (Соломон, 69), Мудрик — Сикан (Дентиньо, 79).
Предупреждения:
На 90+1-й минуте был удален Богдан Билошевский (Черноморец) (грубое нарушение).