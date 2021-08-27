Украина

Football.ua представляет анонс матча шестого тура чемпионата Украины-2021/22.

В стартовом поединке шестого тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец примет на своем поле Александрию.

Черноморец — Александрия

Пятница, 27 августа, 19:30. Стадион Черноморец (Одесса). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Возвращение Черноморца в высший дивизион страны стало настоящим праздником для одесских болельщиков, но эта радость быстро улетучилась из-за выбранного вектора развития их клуба. Только ленивый не вспоминал и не успел броситься колкостью в адрес "моряков", что связанно с массовой арендой молодых футболистов киевского Динамо и фактически превращением клуба из Одессы в их "подготовительную площадку". Но как бы там ни было, имеем то, что имеем.

Неопытность нынешнего состава Черноморца дала о себе знать на самом старте сезона: в первых пяти турах подопечные Юрия Мороза набрали всего три очка, при чем ни с кем-нибудь, а с такой же "подготовительной площадкой" в лице Мариуполя (3:2), но уже сконцентрированной на молодых футболистах донецкого Шахтера. Дальше похвалить одесситов можно только за составленную конкуренцию Металлисту 1925 в проигранном поединке (2:3), а в остальном — разгромные поражения со стабильным счетом на табло от Десны (0:3), Днепра-1 (0:3) и Шахтера в последнем туре (0:3). Учитывая всё это, Черноморец смело считается одним из главных претендентов на вылет в Первую лигу, хотя не исключено, что со временем молодой состав все-таки наберется опыта и конвертирует его в набранные очки.

Статусом аутсайдера чемпионата Украины после ухода Владимира Шарана с поста главного тренера успели "наградить" и Александрию, но результаты первых матчей команды в новом сезоне наглядно демонстрируют, что даже серьезная перестройка состава и неопытность нового наставника Юрия Гуры на должности такого уровня не стали причинами прогнозируемого ранее спада александийцев до уровня второй половины турнирной таблицы.

На деле же коллектив Юрия Гуры приятно удивил и одержал победы над луганской Зарей (1:0), донецким Шахтером (2:1) и коваливским Колосом в последнем матче (1:0), но между тем оступился во втором и четвертом турах, когда потерпел поражение от закарпатского Миная (0:1) и сыграл вничью с ФК Львов соответственно (1:1). Так, набранные десять очков позволяют Александрии занимать шестую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего киевского Динамо всего на три пункта. Единственное, что бросается в глаза: подопечные Гуры пока оступаются исключительно в гостевых поединках с аутсайдерами, а, стоит признать, Черноморец на данном этапе входит в их число.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юрия Гуры. Так, на победу Александрии предлагается коэффициент 2,18, тогда как потенциальный успех Черноморца оценивается показателем 3,35. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Ориентировочные составы

прогноз 0:1

Билошевский — ...