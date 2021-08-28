Украина

Коллектив Игора Йовичевича в волевом стиле сумел дожать соперников в компенсированное время.

Субботняя программа шестого тура украинской Премьер-лиги, перед главным противостояние уик-энда, переместилась ненадолго в Харьков, где, исходя из ключевых слов в названии команд, нас ждала большая игра на ОСК Металлист. Вот только в нынешних реалиях Металлист 1925 и днепровский Днепр-1 — совершенно другие коллективы, нежели их предшественники, хотя и амбиции в новом футбольном году у них в чем-то даже похожи.

Команда Валерия Кривенцова перспективно стартовала в новом сезоне, набрав за три сыгранных тура сразу шесть очков, однако затем харьковчанам пришлось встречаться с полтавской Ворсклой и донецким Шахтером, что завершилось поражениями с одинаковым счетом 0:2. К подобным негативным результатам можно было отнести и игру против ковалевского Колоса во втором туре (0:1). Таким образом, напрашивался достаточно простой вывод о том, что дебютант "элиты" не смог пройти испытание нашими еврокубковыми бойцами.

Команда Игора Йовичевича, на данный момент, лишь бросает осторожные взгляды в сторону возможного попадания в зону выступления на международных турнирах по итогам текущего сезона, но при этом свои намерения подтверждает реальными действиями. Лишь одно поражение — от черниговской Десны двумя неделями ранее (1:2) — вызвало достаточно нареканий в сторону СК, в то время как в остальных матчах команда справлялась со своей задачей.

Казалось, что в этом матче команды будут отдавать все силы ради достижения необходимого им результата, однако на практике игра пошла в совершенно ином ключе уже с первых минут. Колоссальное количество брака при простых передачах связало по рукам и ногам весь атакующий потенциал обеих сторон, в результате чего матч с симпатичной вывеской получил достаточно унылый первый тайм. Особенным образом разочаровывали игроки Днепр-1, в котором нетипичное размещение фланговых полузащитников авторства Йовичевича не принесло ровным счетом ничего.

Что же касается харьковской команды, то стоило ей впервые подключить прессинг на чужой половине под занавес тайма, как тут же первый и единственный удар в створ до перерыва превратился в забитый мяч. Сваток не стал бороться против Протасова на левом фланге обороны, после чего соперник вытолкнул мяч на Марлисона в штрафную, а новичок команды перебросил Кожокару.

Шокирующее событие для команды Йовичевича не стало причиной для того, чтобы наставник команды в спешном темпе бросился менять своих футболистов уже в перерыве. Хорватский специалист дал своим подопечным небольшой шанс показать себя на первых минутах второго тайма, но они так ничего и не смогли создать в итоге, после чего трое из игроков стартового состава Днепра-1 отправились на скамейку запасных. Собственно, это и стало ключевым воздействием на происходящее на поле в этот вечер.

Билл и Чуже появились в ходе этой ротации, а соотечественник Йовичевича уже через несколько минут отправился праздновать забитый мяч. На ровном месте 19-летний голкипер-дебютант Металлиста 1925 Максим Коваленко в левом фланге своей штрафной сбил Лучкевича, что привело к назначению пенальти. Марио пробил в правую девятку настолько точно, что к голкиперу в вопросе отражения угрозы претензий совершенно не возникало.

Кривенцов попытался сделать ответный зеркальный шаг на действия своего коллеги по тренерскому цеху, но его ротация так и не стала причиной к тому, что харьковчане вернули бы себе утраченный после перерыва контроль над ситуацией. Как итоге, Днепр-1 плотно насел на чужие ворота, и в конечном итоге в компенсированное время сумел вырвать победу при помощи штрафного с левого фланга от Билла, который последовательными касаниями замыкали Адамюк и Гуцуляк, но именно Алексею и удалось переправить мяч в ворота у дальней штанги.

В следующем туре харьковский Металлист 1925 сыграет домашний поединок против киевского Динамо, а днепровский Днепр-1 проведет гостевой матч против донецкого Шахтера.Металлист 1925 —1:2Марлисон, 36 — Чуже, 69 (пен.), Гуцуляк, 90+2Коваленко — Ермаков, Шершень, Ткачук, Западня — Габелок — Протасов (Ременюк, 70), Крыськив (Батюшин, 81), Голодюк (Задерака, 81), Дмитренко (Савин, 70) — Марлисон (Фабиньо, 80).Кожокару — Лучкевич (Логинов, 87), Сваток, Адамюк, Дубинчак — Игнатенко — Гуцуляк, Ди Франко (Джурасек, 58), Когут (Ярмолюк, 70), Назаренко (Билл, 58) — Русин (Чуже, 58).Предупреждения: Голодюк, Коваленко, Фабиньо — Ди Франко.