Украина

Football.ua представляет анонс матча 6-го тура УПЛ между Минаем и Шахтером.

В рамках шестого тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай сыграет против донецкого Шахтера.

Минай — Шахтер

Воскресенье, 29 августа, 17:00. Авангард, Ужгород. Катерина Монзуль – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Нынешний чемпионат Минай, у руля которого вновь встал Василий Кобин, достаточно неплохо начал. Команда обыграла с минимальным счетом 1:0 Александрию, сыграла вничью с Зарей и дважды уступила — Динамо и Вересу. Неплохие результаты для команды, которая укомплектовывалась в последнюю неделю до старта УПЛ. В последней игре игроки из Закарпатья проиграли Вересу лишь по счету — не по игре, ведь она была равная.

Матчи с Шахтером у Миная не удаются. Вспомнить только последнюю их встречу, которая была ознаменована скандалом. Футболисты отказывались выходить на матч из-за информации о сдаче игры со стороны некоторых членов клуба. В конечном итоге они вышли и получили четыре безответных гола. Эта же встреча не должна быть настолько мрачной.

У шахтера в УПЛ все складывается нормально. Да, "горняки" однажды уступили Александрии, которая весь матч провела в защите но выдала одну показательную контратаку. Но поводов для: "все пропало" из-за одной игры быть не должно. В последнем матче чемпионата Шахтер, хоть и с трудностями, переиграл Черноморец. Однако почти все футболисты которое вышли на поле были украинцами.

К тому же, "горняки" выполнили одну из главных миссий на сезон — вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Это должно окрылить команду Роберто Де Дзерби перед рядовым матчем против Миная. Шахтер — явный фаворит игры.