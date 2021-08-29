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Football.ua представляет анонс 6-го тура УПЛ между Зарей и Ворсклой.

Заря в матче против Ворсклы обязана побеждать, дабы не отпускать далеко от себя своего одного из конкурентов за бронзовые медали.

Заря – Ворскла

Воскресенье, 29 августа, 19:30. Славутич-Арена, Запорожье. Николай Балакин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Заря Виктора Скрипника уже привычно тяжело стартует в сезоне. В первых пяти турах 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. И если поражение от Динамо еще как-то понять можно, то вот проигрыш в матче с Александрией и ничью с Минаем объяснить сложно. Особенно, если команда ставит перед собой задачу вновь побороться за третью строчку в турнирной таблице.

У Ворсклы старт получился. Если бы не ничья с Вересом в 4-м туре, то этот старт для полтавчан можно было бы назвать идеальным. Правда, все-таки болельщики Ворсклы не могут быть удовлетворены стартом сезона. Ведь их команда в Лиге конференций вылетела от финского КУПСа и этот вылет затмевает все хорошие игры в чемпионате в первых турах. Правда, в своих еврокубковых провалах недалеко от Ворсклы ушла и Заря. Луганчане безвольно уступили место в групповом этапе Лиги Европы венскому Рапиду.

Букмекеры фаворитом этой встречи считают именно Зарю, хотя по первым турам более целостное впечатление оставила Ворскла. Да и не будем забывать, что свой матч в еврокубках Заря играла в четверг, а значит функционально лучше готовы должны быть именно полтавчане. Несмотря на мнение букмекеров, есть ощущение, что Ворскла этот матч как минимум не проиграет, а при удачном стечении обстоятельств и вовсе может выиграть.

Статистика очных противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 32 (9 побед Зари, 13 ничьих, 10 побед Ворсклы)

На поле Зари: 16 (5 побед Зари, 7 ничьих, 4 победы Ворсклы)

Статистика забитых и пропущенных голов: 34-34

Самый результативный матч: победа Ворсклы 4:2 (2021)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua