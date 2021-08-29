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Football.ua представляет анонс 6-го тура УПЛ между Десной и Вересом.

Верес в прошлом туре добыл свою первую победу и теперь постарается разжиться очками в матче против Десны.

Десна – Верес

Воскресенье, 29 августа, 14:00. Стадион имени Гагарина, Чернигов. Дмитрий Панчишин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Черниговская Десна в летнее трансферное окно часто фигурировала в новостях спортивных сайтов. Было много информации о том, что у черниговцев есть финансовые проблемы и команду понемногу начали покидать сильные футболисты. Костяк команды Александру Рябоконю удалось сохранить и вопреки многим прогнозам экспертов, Десна очень бодро стартовала в чемпионате с четырех побед и до предыдущего тура была единоличным лидером в турнирной таблице.

А вот в пятом туре "северяне" получили болезненный урок от киевского Динамо и крупно проиграли 0:4. Интересно, сумели ли черниговцы оправиться от этого поражения и восстановиться психологически? Ведь, если Александр Рябоконь вместе со своей командой хочет продолжить свое победное шествие, то он просто обязан обыгрывать ровенский Верес. Тем более у соперника есть серьезные кадровые проблемы. По причине травм не сыграют два ведущих атакующих игрока – Михаил Шестаков и Роберт Гегедош. Из-за дисквалификации не поможет Вересу Виталий Дахновский.

Со стопроцентной уверенностью можно говорить, что Десна будет доминировать в этом поединке и создавать гораздо больше возможностей для взятия ворот, а вот как будет с реализацией в этот день – это вопрос другой. Вересу без своих лучших игроков атаки следует надеяться на то, что выстрелит кто-то другой, ну и, конечно же, на стандартные положения.

Статистика очных противостояний

Всего игр в УПЛ: 0

Всего игр: 14 (5 побед Десны, 3 ничьи, 6 побед Вереса)

На поле Десны: 8 (3 победы Десны, 3 ничьих, 2 победы Вереса)

Статистика забитых и пропущенных голов: 28-24 в пользу Вереса

Самый результативный матч: победа Вереса 6:2 (1961)

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua