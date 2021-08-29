Украина

Бразильский центрбек заработал две желтые карточки.

В поединке шестого тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай принимает на своем поле донецкий Шахтер.

Уже на 15-й минуте встречи, при счете 0:0, "горняки" остались в меньшинстве, когда центральный защитник Марлон увидел перед своими глазами красную карточку.

Первое предупреждение бразильский центрбек получил за отмашку на Селезневе на 9-й минуте встречи, а второе — на 15-й минуте за толчок соперника.



Напомним, что следить за событиями матча Минай — Шахтер вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.