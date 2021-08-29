Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская Заря и полтавская Ворскла.

Следующим поединком в программе шестого тура украинской Премьер-лиги станет встреча Запорожье между луганской Зарей и полтавской Ворсклой.

Виктор Скрипник, после ответной игры против венского Рапида в рамках квалификации Лиги Европы УЕФА (2:3), решил выставить с первых минут в рамку ворот Мацапуру, в то время как Фаворов вернулся на правый фланг обороны, а в центре защиты появился Имереков, а в паре форвардов с Гладким сыграет Кабаев.

Юрий Максимов, на фоне победы над харьковским Металлист 1925 (2:0), предпочел увидеть с первых минут аналогичный тому матчу стартовый состав.

Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Назарина — Громов, Кочергин, Булеца — Гладкий, Кабаев.

Запасные: Жилкин, Руфати, Хомченовский, Цвек, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Аллахьяр, Шахаб.



Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Тамм, Бондаренко — Пердута, Тилль, Челядин, Якубу — Скляр, Кане — Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Пешич, Яворский, Пуцлин, Нестеренко, Эсеола, Кушниренко, Вакула.



Матч Заря — Ворскла начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.