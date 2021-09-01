Украина

Футболист и клуб разорвали контракт.

Полузащитник Александрии Дмитрий Шастал покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба александрийцев.

Сообщается, что футболист и клуб приняли решение разорвать контракт по обоюдному решению.

Шастал перешел в Александрию еще в 2018 году. С тех пор на его счету 72 матча, в которых отметился девятью забитыми голами.

Отметим, что после шести туров УПЛ Александрия занимает шестое место в турнирной таблице с 11 очками в активе.

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