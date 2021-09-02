Украина

Роман Вантух продолжит карьеру в Одессе.

Одесский Черноморец внес в заявку на сезон украинской Премьер лиги защитника киевского Динамо Романа Вантуха.

Как сообщается на официальном сайте УПЛ, украинский защитник заявлен за команду Юрия Мороза на сезон 2021/22.

Примечательно, в прошлом сезоне Вантух выступал за Александрию, в составе которой провел 20 матчей, отметившись двумя голами и отдав две результативные передачи.

После шести туров Черноморец с четырьмя очками занимает 14-е место в украинской Премьер-лиге.