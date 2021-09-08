Украина

Защитник национальной команды Ефим Конопля рассказал о настрое на контрольный матч против Чехии.

В среду, 8 сентября, сборная Украины проведет контрольную игру против национальной команды Чехии.

Защитник национальной команды Ефим Конопля поделился ожиданиями от предстоящего поединка, рассказав о настрое национальной команды на игру.

"Вызов в сборную — это всегда приятно, ведь это главная команда страны. Я очень рад видеть ребят. Я приехал сюда, чтобы показывать результат и достигать целей вместе с командой.

Мне очень понравилось, как сборная Украины играла против Франции. Очень собрано, слаженно, были заметны желание и мотивация у ребят. Приятно было смотреть, как игроки дорабатывали, старались, бились друг за друга.

Играть хочется всегда, неважно, товарищеский это матч или нет. Все будут ждать своего шанса. Надеюсь, я тоже его получу. Чехия — слаженная и организованная команда. Я думаю, тренерский штаб нам более подробно объяснит, что и как нам лучше делать. Будем это пробовать в игре", — приводит слова Конопли УАФ.

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45.