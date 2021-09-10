Украина

Наставник Шахтера поделился планами по работе с подрастающим поколением.

В честь первой серьезной даты на посту главного тренера Шахтера для Роберто Де Дзерби, пресс-служба клуба не упустила возможность взять интервью у итальянского специалиста, задав, в том числе, вопрос о потенциале роста юных футболистов "горняков" под его началом.

"Мудрик для меня связан с определенной целью. Я стремлюсь не только привить команде зрелищный футбол, выиграть чемпионат и Кубок, пройти этапы квалификации в Лиге чемпионов, но и воспитать молодых игроков, превратить их в полностью сформировавшихся футболистов. Мудрик сегодня — один из лучших среди молодежи, и если я не смогу вывести его на новый уровень, то буду расценивать это как личное поражение.

Где бы я ни был, окончательное решение оставалось за мной. И далеко не каждый человек хочет принимать решения, потому что всегда есть риск допустить ошибку. Я думаю, футболисты, которые пополнили наши ряды, в конечном итоге помогут клубу заработать. Думаю, Шахтер сможет их продать за большую сумму, чем была потрачена на покупку новичков.

Я достаточно внимательно отношусь к деньгам клуба, мне нравится оставлять клуб богаче, чем он был на момент моего прихода. Я имею в виду трансферную стоимость игроков. В данном случае у меня не было страха допустить ошибку.

В первую очередь хотел бы отметить Майкона, Витао, Степаненко. Я оценил уровень, на который вышел Трубин за пару лет интенсивной работы. Никто из моих новых подопечных меня не разочаровал. Кого-то я знал лучше, кого-то чуть хуже, но я понимал, что принимаю команду высокого уровня, где собраны настоящие профессионалы, которые серьезно относятся к своим обязанностям.

Я уверен в том, что Марлон и Матвиенко на данный момент способны играть в центре обороны лучше, чем другие. Я убежден, что левый центральный защитник должен быть левоногим. В ситуации, когда я не мог рассчитывать на Исмаили, я предпочел перевести на фланг Матвиенко, и в этом случае кандидатура Витао на освободившуюся позицию в центре обороны была оптимальной.

Но в идеале один центральный защитник должен быть правшой, а другой — левшой. И на позиции левого центрального защитника у нас в команде только один футболист — Матвиенко. Поэтому, когда Николай вынужденно играет на фланге, у нас в центре обороны два правши.

Я считаю Матвиенко очень хорошим футболистом, но ему немного недостает спортивной злости. У него есть все возможности для блестящей карьеры, я уверен, что он способен добиться гораздо большего. Матвиенко знает об этом, я его часто наставляю и требую больше жесткости в единоборствах вне зависимости от позиции, которую защитник занимает на поле.

Я хочу, чтобы он стал в полном объеме. Именно для этого я дал ему капитанскую повязку. Рост Матвиенко начинается отсюда. Хочу, чтобы он прибавил в этом аспекте игры, поскольку есть другие возрастные футболисты, у которых уже не за горами завершение карьеры. А Матвиенко еще можно причислять к молодым.

Но он не юнец, и ему предстоит занять место тех, кто вынужден будет уйти в силу своего возраста. И я бы хотел ускорить процесс становления Матвиенко.

Мне жаль, что Трубин получил травму, прежде всего жаль самого игрока. Трубин уже достиг достаточно высокого уровня. Для него неважно, играет он перед стотысячной публикой или же на трибунах лишь один человек. Для вратаря это очень важное качество.

Я не сильно переживал из-за травмы Трубина, поскольку одним из самых приятных сюрпризов в Шахтере стал Пятов. Он уже не молод, много выиграл, и можно было подумать, что у него не осталось стимулов, желания. Но Андрей показал образец профессионального отношения к делу, у него сохранилась мальчишеская жажда к игре как в официальных матчах, так и на тренировках. Именно по этой причине меня не обеспокоила травма Трубина.

Степаненко в чемпионате отыграл все матчи на одной позиции. Иногда он заменял Майкона, иногда Маркоса Антонио. В Лиге чемпионов я предпочитал использовать двух бразильцев одновременно, поскольку считаю, что они обладают иными физическими качествами, которые больше подходят для международных матчей.

С другой стороны, в ответном матче с Монако было заметно, что некоторых физических качеств недостает, это касается в первую очередь скорости, изменения ритма. Но я очень доволен Степаненко, и говорю это не потому, что он капитан. Я говорю только то, что думаю. Тарас продемонстрировал свою готовность, он один из тех, кто показал наиболее глубокое понимание моих принципов игры. Под моим руководством он проведет еще много матчей. Я — тренер этой команды, и право принятия решения остается за мной.

Иногда это может быть проблемой, до тех пор, пока игроки хорошо тебя не узнают. Если же человек, который со мной общается, узнает меня лучше, то моя прямота ценится по достоинству.

Сикан очень добрый и благородный парень, которому просто невозможно не желать добра. Думаю, его ждет отличная карьера. Возможно, он не приковывает взгляд своими техническими качествами, но, если ты знаешь, что на поле Сикан, ты никогда не останешься в одиночестве. Это очень важный аспект в игре.

Возможно, они станут играть вместе какие-то отрезки матчей. Также может сложиться ситуация, при которой на поле не будет ни одного из них, и Педриньо будет играть в роли ложной девятки.

С Жуниором Мораесом мы обмениваемся сообщениями. Я знаю, что он много работает, чтобы вернуться. Точные сроки мне не известны. Но и в этом случае я рад за игрока, поскольку знаю, что значит получить тяжелую травму, что значит проходить длительную реабилитацию.

С возвращением Мораеса наша линия атаки, несомненно, усилится, хотя не стоит забывать, что кроме Траоре и Сикана в нападении у нас могут сыграть Дентиньо, Фернандо. У Дентиньо было меньше возможностей, чем он заслуживал, с учетом того, как он проявляет себя на тренировках.

Фернандо был травмирован практически весь период подготовки к сезону, но он обладает достаточно редким качеством, которое в Шахтере есть только у Мудрика. Это взрывные футболисты, обладающие отличной стартовой скоростью, что очень важно, поскольку бывают такие матчи, как против Монако, когда именно выход Фернандо уравнял команды в физическом аспекте", — подытожил длительный монолог наставник дончан.

Напомним, что уже 11 сентября "горняки" проведут домашний матч против днепровского Днепра-1.