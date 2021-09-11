Украина

Подопечные Виктора Скрипника допустили осечку перед стартовым матчем Лиги конференций УЕФА.

События субботнего игрового дня в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги начинались с поединка во Львове, где местный Рух намеревался оформить победную серию в матчах на Арене Львов, принимая на своем поле одного из участников еврокубков от нашей страны — луганскую Зарю.

Подопечные Виктора Скрипника в этом футбольном году будут вынуждены первыми из Украины опробовать на себе участие в новосозданной Лиге конференций УЕФА, хотя и были бы не против принимать участие на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, вот только для этого им необходимо было преодолеть венский Рапид. Теперь же, накануне старта в абсолютно новом для страны состязании, "мужики" были вынуждена противостоять команде, которая уже успела поменять главного тренера.

Да, Иван Федик не справился с управлением коллективом на старте сезона, в результате чего в экстренном порядке ему на смену пришел опытный беларуский наставник Леонид Кучук. У нового управляющего зайти с победы получилось уже с первой попытки — ровенский Верес не справился с "желто-черными", после чего они продолжили закреплять за собой статус "домашней" команды относительным успехом в игре против ковалевского Колоса (1:1) и победой во львовском дерби над ПФК Львов перед уходом на международную паузу (1:0).

Стартовые минуты первого тайма оказались за хозяевами, которые, как казалось, намереваются обосноваться на чужой половине поля на долгий период времени, однако гостям удалось относительно быстро забрать мяч под свой контроль. Проблемой Зари в первом тайме была банальная неспособность направить мяч в створ чужих ворот в завершении своих комбинаций. Коллектив Виктора Скрипника, как казалось неплохо удерживал мяч в ногах, проводил попытки обострения, но все это, в лучшем случае, завершалось опасными промахами по типу того, как это было при ударах Кочергина или Кабаева из правого фланга штрафной.

Рух в ответ предлагал только лишь забросы в надежде на способность Борячука навязать борьбу центру обороны оппонентов, но Андрей, на первых порах, проигрывал большую часть мячей. А вот когда Виталий Вернидуб решил в очередной раз махнуть ногой мимо мяча при забросе, незадолго до ухода на перерыв, то тут уже опытному и габаритному оппоненту пришлось глотать пыль, а также воздерживаться от фола — желтая карточка у него уже была по итогам схожего эпизода. На 37-й минуте Борячук открыл счет в матче, чем внес необычайно высокий уровень суматохи в действия команды напротив.

Скрипнику пришлось подождать до наступления перерыва для того, чтобы донести своим футболистам свои тренерские задумки, но поскольку Рух не особо претендовал на второй забитый мяч в концовке первого тайма, то и сделать это гостям было не так уж и сложно. Суть игры Зари во второй половине матча — куда больший акцент на завершающей игре, взамен на что команда снизила количество бездумных передач внутрь чужой штрафной.

Если и возникали моменты у "мужиков", то уже такие, какие были у Гладкого на исходе полного часа игрового времени, когда форвард затолкал вместе с мячом в сетку пустых ворот и защитника с явным фолом. По сути, больше опасных ситуаций в начале второй половины выделить было достаточно сложно. Панькив еще в первые минуты справился с ударом Аллахьяра с левого фланга штрафной под ближнюю штангу, поэтому какая-никакая, а уверенность, в действиях его партнеров по обороне все-таки вселилась.

Впрочем, это не помешало Заре таки добиться своего. Вернидуб на 74-й минуте выиграл верх в центре поля достаточно банальным образом, но при этом головой направил мяч в сторону чужих ворот, а защитники откровенно проспали рывок за спину от Аллахьяра, который затем легко отыграл Панькива.

"Мужики" затем еще и хотели отыграться, поэтому и создали моменты для Кочергина и Шахаба, однако удар полузащитника в схожем на Аллахьяра стиле парировал голкипер, а форвард не сумел поразить пустые ворота, до этого обойдя Панькива в ситуации один на один. Вновь приходится говорить о проблемах с реализацией у атаки Зари.

В следующем туре львовский Рух будет проводить гостевой поединок против черниговской Десны, а луганская Заря сыграет на выезде против норвежского Буде-Глимта в Лиге конференций, а уже потом будет принимать одесский Черноморец.Рух — Заря 1:1Борячук, 37 — Аллахьяр, 74.Панькив — Роман (Гагун, 46), Белый, Мартынюк, Мысык — Карасюк — Климчук, Притула (Кухарук, 69, Сыч, 90), Федорчук, Бойчук (Кузык, 81) — Борячук (Кондраков, 80).Мацапура — Хомченовский, Вернидуб, Имереков (Шахаб, 72), Жуниньо — Назарина (Цвек, 25) — Кочергин, Кабаев, Булеца, Аллахьяр — Гладкий (Фримпонг, 72).Предупреждения: Мартынюк, Федорчук, Панькив, Мысык — Вернидуб, Цвек, Жуниньо.