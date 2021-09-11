Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и днепровский Днепр-1.
Фернандо, фото ФК Шахтер Донецк
11 сентября 2021, 19:15
В рамках седьмого тура УПЛ донецкий Шахтер примет Днепр-1.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. У Шахтера отметим возвращение Педриньо и Фернандо. Днепр-1 сыграет в три центральных защитника.
Шахтер: Пятов — Конопля, Витао, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Майкон — Тете, Алан Патрик, Педриньо — Фернандо.
Запасные: Шевченко, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Мудрик, Судаков, Траоре.
Запасные: Юрчук, Кравченко, Чуже, Билл, Ярмолюк, Нельсон, Назаренко, Русин.
Днепр-1: Кожокару — Лучкевич, Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак — Джурасек, Ди Франко, Когут, Гуцуляк — Довбик.
Матч Шахтер — Днепр-1 начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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