Украина

Football.ua представляет анонс поединка 7-го тура УПЛ между Минаем и Черноморцем.

Встреча команд из нижней половины турнирной таблицы будет открывать воскресную часть противостояний украинской Премьер-лиги.

Минай — Черноморец

Воскресенье, 12 сентября, 14:00. Авангард, Ужгород. Алексей Деревинский (Киев) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Коллектив Василия Кобина, несмотря на сжатые сроки подготовки к новому сезону, стартовал очень даже неплохо, уже в первом туре обыграв на своем поле Александрию (1:0). Однако, затем закарпатской команде серьезно скомкали календарь переносы игр против киевского Динамо (0:2) и ковалевского Колоса, поэтому у Миная уже есть на один матч меньше, чем у конкурентов по турнирной таблице.

Результаты команды на этом фоне тоже немного пошли на спад в плане набора очков, однако удельный вес набранных баллов при этом только увеличился. Ничейные исходы матчей против луганской Зари и донецкого Шахтера (оба — 1:1) — кто бы мог подумать, что собранный фактически за неделю коллектив способен на такие подвиги уже на старте новой кампании?

В предстоящем поединке Минаю будет противостоять одесский Черноморец, судьба которого в новом футбольном году определяется непрекращающимся конфликтом с фанатами, выступающими против массового переезда футболистов академии и резерва киевского Динамо, вместе с главным тренером, к берегам Черного моря. Юрий Мороз и его подопечные уже ходили общаться с поклонниками своей команды после некоторых игр, но градус напряжения это не снизило ни на долю процента.

Что же касается игровых результатов, то и тут "морякам" особо нечем похвастаться. Всего четыре набранных балла и позиция в зоне потенциальных стыковых матчей, которую достаточно просто будет разменять как на место у экватора турнирной таблицы, так и на положение в ее подвале, в зависимости от собственных результатов и исхода игр ближайших конкурентов. Среди последних присутствует и соперник по предстоящему поединку.

Одесситы крайне много пропускают — 16 мячей, наибольший показатель в лиге, но при этом и забивают как раз на уровне середняков нашего чемпионата — 7 голов. В частности, по два пункта на каждую из чаш весов в этом показателе отправила их предыдущая игра против Александрии (2:2), которая стала первым громким успехом команды на фоне дебютной победы сезона над Мариуполем (3:2).

История противостояний

Всего матчей: 2 (1 победа Миная, 1 ничья)

На поле Миная: 1 (1 победа Миная)

Разница забитых и пропущенных голов: 2-1 в пользу Миная

Самый результативный матч: ничья 1:1 (2019)