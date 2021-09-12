Украина

Football.ua представляет анонс поединка 7-го тура УПЛ между Ворсклой и Десной.

Обе команды весьма неплохо стартовали в чемпионате, однако в последнем туре их ждали не удачи.

Ворскла – Десна

Воскресенье, 12 сентября, 19:30. Стадион имени Бутовского, Полтава. Сергей Бойко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Десна и Ворскла очень неплохо стартовали в чемпионате. Полтавчане длительное время имели беспроигрышную серию, но вот в прошлом туре команда Юрия Максимова впервые проиграла. Ее обидчикам стала луганская Заря. Десна, в свою очередь, начала с пяти побед подряд, но потом два поражения в 6-м и 7-м турах. И если поражение 0:4 от киевского Динамо еще как-то оправдать можно, то фиаско с точно таким же счетом в игре против Вереса – это уже слишком.

Кстати, Ворскла также потеряла очки в матче с Вересом, сыграв с командой из Ровно 1:1.

Главная проблема нынешней Десны – это большой дисбаланс между качеством атакующих игроков и футболистов оборонительного плана. С атакой у "северян" порядок, а вот в защите произошло слишком много изменений, и пришедшие в межсезонье футболисты пока не могут полноценно заменить их предшественников.

Букмекеры считают Ворсклу фаворитом противостояния. Во-первых, полтавчане играют на своем поле. Во-вторых, Десна дважды подряд проиграла 0:4, а значит находится не в лучшем психологическом состоянии.

История противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 8 (2 победы Ворсклы, 3 ничьих, 3 победы Десны)

На поле Ворсклы: 4 (3 ничьих, 1 победа Десны)

Разница забитых и пропущенных голов: 8-7 в пользу Десны

Самый результативный матч: 3:3 (2019)

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua