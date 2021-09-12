Украина

Команды не выявили победителя в Ужгороде.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги Минай в Ужгороде сыграл вничью с Черноморцем (2:2).

Черноморец в первом тайме выглядел очень солидно однако и Минай делал все, чтобы открыть счет в матче. В конце концов так и вышло. На 42 минуте встречи арбитр поставил 11-метровый удар в ворота одесситов на Вишневском. К мячу подошел Байдал и не промазал.

Все самое интересное ожидало фанатов во втором тайме. Черноморец на 54 минуте пропустил контратаку на свои ворота, которую эффектно выходом одни на один с Кучеруком завершил Вишневский.

Но "моряки" сдаваться не собирались. Буквально через две минуты после пропущенного гола Ванат вошел в штрафную и с острого угла поразил ворота Кучера. Второй гол не заставил себя долго ждать. Артур Авагимян на дальней штанге подкараулил мяч, и отправил его в точно в левый угол ворот хозяев — 2:2.

Концовка игры проходила под контролем гостей с частыми контратаками от Миная. На 90+1 минуте встречи Евгений Селезнев претендовал на пенальти, однако арбитр посчитал это за симуляцию.

Минай — Черноморец 2:2

Голы: Байдал, 42, Вишневский, 54 — Ванат, 56, Авагимян, 64

Минай: Кучер, Коваленко (Горин, 46), Векляк, Синегуб, Вишневский (Пеньков, 66), Месхи (Кобак, 66), Хахлев, Байдал (Багайоко, 89), Кныш (Гончар, 31), Петрусенко, Лиховидько.

Черноморец: Кучерук, Путря (Биловар, 88), Вантух, Дубко, Михайленко, Мохаммед (Тлумак, 60), Цитаишвили, Кравченко, Авагимян (Вачиберадзе, 88), Исаенко (Брагару, 60), Ванат (Бугай, 77).

Предупреждение: Вантух.