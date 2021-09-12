Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и черниговская Десна.

Завершать воскресную программу седьмого тура украинской Премьер-лиги будет поединок в Полтаве между местной Ворсклой и черниговской Десной.

Юрий Максимов, после поражения от луганской Зари (1:0), решил перейти на схему с четырьмя защитниками, выпустив по флангам Пердуту и Якубу, в то время как новичок Рангел получил дебютное игровое время в сезоне.

Со стороны Александра Рябоконя можем наблюдать выход Мысака в рамке ворот, а также появление на правом фланге обороны Жука, а Волошин попробует свои силы на правом фланге полузащиты. Атаку возглавит Безбородько.

Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Бондаренко, Якубу — Скляр, Пуцлин, Челядин, Тилль — Рангел, Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Пешич, Яворский, Кравчук, Павлюк, Кушниренко, Вакула.



Десна: Мысак — Жук, Цымбалюк, Селин, Картушов — Домбровский, Завийский — Волошин, Тотовицкий, Болбат — Безбородько.