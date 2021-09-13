Украина

Football.ua представляет анонс поединка 7-го тура УПЛ между Вересом и ПФК Львов.

Коллектив Юрия Вирта в единственном вынесенном на понедельник матче был удостоен чести сыграть против Олега Дулуба в его дебютном матче во главе "золотых львов".

Верес — ПФК Львов

Понедельник, 13 сентября, 19:30. Авангард, Луцк. Ярослав Козык (Мукачево) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Руководства львовских коллективов в новом сезоне не отличается особой степенью толерантности к результатам своих команд, поэтому перед началом международной паузы мы стали свидетелями очередной тренерской отставки в клубе из этого города. Небезызвестный для украинского болельщика беларуский специалист Олег Дулуб — новое лицо на посту главного тренера ПФК Львов, и теперь на его плечах будет лежать ответственность за результаты игры команды.

А исправлять в положении "золотых львов" уже есть достаточно много чего. Команда обитает на дне турнирной таблицы с неутешительными показателями результативности (4:12 по разнице забитых и пропущенных мячей), а также имеет всего два набранных балла в своем активе. Добыты они были по итогам противостояний против Мариуполя и Александрии, которые завершились с одинаковым счетом — 1:1, однако все остальные матчи были проиграны. В том числе, дерби Львова против Руха, в котором команду выводил на поле Тарас Чопик.

Что же касается Вереса, то коллектив Юрия Вирта нахватался опыта в противостояниях против наших еврокубковых бойцов на старте сезона, а теперь использует аккумулированный ресурс на полную для достижения собственных результатов. Полтавская Ворскла в середине августа (1:1) и черниговская Десна (0:4) перед уходом на международную паузу уже поняли, что шутить с "красно-черными" лучше не стоит, и теперь чемпион прошлого сезона Первой лиги действительно демонстрирует те результаты, которые от него и ожидали увидеть.

История противостояний

Всего матчей: 7 (1 победа Вереса, 6 побед ПФК Львов)

На поле Вереса: 4 (1 победа Вереса, 3 победы ПФК Львов)

Разница забитых и пропущенных голов: 12-3 в пользу ПФК Львов

Самый результативный матч: победа ПФК Львов 3:1 (2021)