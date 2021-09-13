Украина

Беларуский специалист не сумел стартовать со своей новой командой хоть сколько-нибудь позитивного результата.

Заключительным матчем седьмого тура украинской Премьер-лиги выступало с виду ничем не примечательное противостояние в Луцке, однако, если углубиться в историю взаимосвязей ровенского Вереса и ПФК Львов, то можно было наткнуться на уже подзабытый, однако оттого не менее неприятный факт для всего нашего футбола. По окончании сезона-2017/18 именно вместо тогда якобы "народный" клуб был заменен на ПФК Львов, с последующим понижением в классе вплоть до Второй лиги. В напоминание об этом печальном событии на трибунах фанатов "красно-черных" в этот вечер был размещен соответствующий баннер.

Собственно, именно по этой причине мы на ровном месте получили возможность говорить о необычной принципиальности данной игры для обеих команд. Исключительно спортивных поводов для этого и так хватало: "золотые львы" только недавно были возглавлены Олегом Дулубом, а коллектив Юрия Вирта вышел на стабильную полосу результатов, и точно не хотел уходить с нее по итогам матча против аутсайдера национального первенства.

Ожидания и реальность, как это достаточно часто случается, не совпали уже непосредственно на футбольном поле. Вместо ожидаемой заядлой борьбы, мы увидели демонстрацию привычных тактик с обеих сторон. Команды отказались от прессинга на чужой половине, но при этом неохотно заводили мяч на чужую половину, обрезаясь при первой же более-менее рисковой передачи на обострение. Смотреть за такой игрой вечером в понедельник — удовольствие не из приятных, однако выбирать особо не приходилось.

На 21-й минуте Геннадий Пасич неожиданной попыткой удара через себя от правого угла вратарской решил хоть немного поднять интерес к происходящему на поле у болельщиков, но под дальнюю штангу так и не попал. Это был редкий эпизод, завершившийся реальным обострением у обоих ворот, а большую часть времени футболисты проводили у центральной линии, без особого желания продвигаться вглубь чужих владений. Первая половина матча прошла целиком в подобном ключе, а у гостей можно было вспомнить лишь момент с ударом Довгого из суматохи у штрафной, с которым достаточно легко справился голкипер.

Было стойкое ощущение, что игра идет до забитого мяча. Начало второго тайма лишь подтвердило наши ожидания. Размашистая атака Вереса на 53-й минуте увенчалась навесом Сергийчука с левого фланга на дальнюю сторону штрафной, где Евгений Пасич сбросил мяч на Кучерова, а партнер пробил из полукруга у штрафной в левый верхний угол. Львов совершенно ничего не мог предложить из конструктива в атаке до этого, а что можно было требовать от Олега Дулуба и его команды после того, как она пропустила.

Соперники закрылись мощным блоком, а "золотые львы" ничего, кроме ненужных нервов, так и не смогли предложить. В таких условиях хозяевам поля не составило труда довести игру до очередной своей победы в этом сезоне, а гостям еще только предстоит разобраться в собственной игре.

В следующем туре ровенский Верес сыграет в гостях у днепровского Днепра-1, а ПФК Львов будет на своем поле принимать харьковский Металлист 1925.— ПФК Львов 1:0Кучеров, 53Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Клец, Кучеров (Полюлях, 76) — Е. Пасич (Тимофеенко, 66), Панасенко (Петько, 85), Г. Пасич — Сергийчук (Шестаков, 85).Ильющенков — Бусько (Зозуля, 75), Романчук, Махмутович, Якимец — Довгий, Брикнер, Чиряк — Политыло (Шина, 61), Альваро (Эрнест, 52) — Ныч (Грисьо, 75).Предупреждения: Г. Пасич, Шестаков — Якимец, Чиряк, Довгий, Эрнест.