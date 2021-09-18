Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

Днепровский Днепр-1 в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины примет на своем поле ровенский Верес.

Днепр-1 — Верес

Суббота, 18 сентября, 17:00. Стадион Днепр-Арена, Днепр. Главный арбитр встречи — Игорь Пасхал (Херсон). Трансляция телеканал УНИАН.

Команда Игора Йовичевича в текущем сезоне играет в достаточно яркий футбол, который определенно нравится ее болельщикам. Однако, неделей ранее, Днепр-1 был немногим более скромен чем обычно, в результате чего не смог отобрать очки у донецкого Шахтера (0:2). Это был редкий матч, когда СК не сумел (или не захотел) навязать свою игру оппоненту, результатом чего стало вполне объяснимое поражение. Поскольку преследователи в турнирной таблице в лице полтавской Ворсклы и луганской Зари также потеряли очки, то непосредственно позициям команд из Днепра

Однако, на этих выходных у команды Йовичевича испытание будет ничуть не легче, а, может быть, даже в чем-то и сложнее. Ровенский Верес амбициозно заходил в УПЛ с первого места Первой лиги по итогам прошлого сезона, но сходу не сумел освоиться в конкуренции с нашими еврокубковыми бойцами. Но теперь уже коллектив Юрия Вирта отнюдь не выглядит так, как будто только что зашел в УПЛ, о чем напрямую говорят его результаты последних матчей — три подряд победы и четыре кряду матчей без поражений. Последний успех народного клуба пришелся матч прошлой недели против ПФК Львова — скромная победа (1:0), но и она оценивается все теми же тремя очками.

В итоге, имеем с одной стороны Верес, который мало забивает и мало пропускает, а с другой — Днепр-1, который забивает на уровне лидеров чемпионата, но при этом все равно может похвалиться игрой в обороне. В предстоящем поединке слабо верится в то, что команды сделают акцент именно на качество своей защитной линии.