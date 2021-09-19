Украина

Football.ua представляет анонс 8-го тура УПЛ между Ворсклой и Минаем.

Воскресный игровой день восьмого тура украинской Премьер-лиги будет начинаться с противостояния в Полтаве, где местная Ворскла попытается поставить точку в неудачной серии из двух поединков, а также совершит попытку обогнать Александрию, в то время как соперники постараются отдалиться от зоны вылета и переходных матчей.

Ворскла — Минай

Воскресенье, 19 сентября, 17:00. Ворскла им. А. Бутовского, Полтава. Екатерина Монзуль — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Юрий Максимов неоднократно высказывался относительно слишком короткой скамейки запасных у своей команды, что отчетливо было заметно на примере предыдущих двух недель, когда полтавской Ворскле приходилось играть против луганской Зари (0:1) и черниговской Десны (2:2). В совокупности, эти результаты оставили команду сразу без пяти очков, поэтому она вылетела из потенциальной зоны еврокубков, и теперь может довольствоваться лишь надеждой на использование осечки Александрии днем ранее. При этом, проблема кадрового потенциала, по понятным причинам, за одну неделю никуда не успела подеваться.

Противостоять "зелено-белые" в эти выходные будут закарпатскому Минаю, который позже всех начал подготовку к сезону, позже всех стартовал, но при это выглядит куда более конкурентоспособным, нежели остальные команды в подвале турнирной таблицы. Подопечные Василия Кобина уже обыгрывали Александрию, давали бой донецкому Шахтеру и луганской Заре (дважды по 1:1), а неделей ранее расписали третью мировую с одесским Черноморцем (2:2). Все эти результаты позволили команде неплохо чувствовать себя на 12-й строчке турнирной таблицы, однако преследователи не дремлют, поэтому Минай точно должен продвигаться на более безопасные позиции.

История противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 2 (1 победа Ворсклы, 1 ничья)

На поле Ворсклы: 1 игра (1 ничья)

Разница забитых и пропущенных голов: 3-2 в пользу Ворсклы

Самый результативный матч: победа Ворсклы 2:1 (2021).